Transpordiameti peadirektor Kaido Padar lahkub täna ametist

Padari sõnul on transpordiamet jõudnud arengufaasi, kus üks suurtest ühendamise etappidest on lõppenud ja jäänud on nüansside lihvimise aeg. «Olen hingelt ettevõtja, nii et uusi väljakutseid otsin pigem ametniku töölauast kaugemal,» rääkis Padar, kinnitades, et poliitikasse minna ta ei plaani.