Analüütik: kas kolme pensionisamba asemel võiks jääda kaks?

Vähem pensionikontosid, väiksem kulu?

Ühelt poolt tundub teise ja kolmanda samba liitmisel tekkiv süsteem lihtsam. Teisalt pandaks ühte sambasse kokku olemuselt kaks erineva eesmärgiga ja toimimismehhanismiga sammast. Teoreetiliselt võib luua sammaste kokkupanek mastaabisäästu – 42 pensionifondi asemel oleks edaspidi 26 pensionifondi, mille tulemusel võiks väheneda haldustasud. 2022. aasta juuli esimese poole seisuga oli teise samba fondide maht ligikaudu 4 miljardit ja kolmanda samba fondide maht 370 miljonit eurot. Seega moodustavad kolmanda samba fondid 9% kogumispensionide mahust, mis olulist mastaabisäästu ei tõota tuua.

Teise ja kolmanda samba fondide jooksvad tasud on sarnases suurusjärgus. 2021. aastal olid teise samba pensionifondide jooksvad tasud keskmiselt 0,8% ja iga fondi mahuga kaalutult 0,96%, kolmandal sambal on 0,87% ja 0,92%. Kuna kaalutult on tasud suuremad, siis see omakorda tähendab, et suurema mahuga fondide tasud on suuremad.

Mehaaniline liitmine ei paranda vanaduseaks valmistumist

Suures pildis ühendab teist ja kolmandat sammast ainult kogumise printsiip. Pensionisüsteemi eesmärk on pensionieas vaesuse vältimine ja võimaluse loomine tagada pensionieaks võimalikult väikene sissetuleku langus.

Eesmärke on pensionisüsteemil veel, aga kogumispensionide liitmise juures on need kaks olulised. Üldiselt peaks kogumispension tagama pensioniea sissetuleku adekvaatsuse ehk piisavuse võrreldes tööeaga. Kui teine ja kolmas sammas omavahel kokku liidetaks, kas sellisel juhul kogutaks pensionieaks enam?

Inimeste vastutus oma toimetuleku eest vanaduspõlves kasvab. Tähtsaks muutuvad riikliku pensionisüsteemi välised toimetulekuviisid.

Kuigi kõik oleneb liidetud sammaste detailidest, võib arvata, et suures pildis see kogumist ei suurenda. Rahvusvahelise pensioniindeksi järgi (Mercer) peaks inimesed koguma 12% oma brutopalgast, et tagada piisav summa pensionieaks. Kui koguda üksnes II sambasse, siis on ettekogumise protsent 6. Et pensionieaks oleks pension sammastest vähemalt 70% keskmisest palgast, siis peaks Arenguseire Keskuse 2019. aastal avaldatud raporti «Tuleviku eakate rahaline heaolu. Stsenaariumid aastani 2050» järgi keskmise palga teenija investeerima igal kuul teise või kolmandasse pensionisambasse või muul viisil 18% oma sissetulekust. Oletades, et suudetakse luua ühendkogumispension, millel on nii teise ja kolmanda samba head omadused, siis jääb ikkagi õhku küsimus, mis saaks kolmanda samba kindlustuslepingutest.