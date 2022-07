Trump nimetas Muski petturiks

Musk teatas maikuus, et pole kunagi vabariiklaste poolt hääletanud. Trump märkis aga pühapäeval Alaskas toimunud kihutuskoosolekul, et talle rääkis miljardär hoopis teistsugust juttu, vahendab Business Insider.

«Musk teatas, et pole vabariiklaste poolt hääletanud. Mina sellest küll midagi ei teadnud. Mulle ütles ta, et hääletas minu poolt. Nii et järjekordne petis (BS artist – toim),» teatas Trump.