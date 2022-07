Venemaa saab protestidest hoolimata kätte Nord Streami jaoks vajalikud turbiinid

Ukraina oli Kanadat palunud mitte tagastada turbiine, püüdes seeläbi avaldada suuremat survet Venemaale.

Saksamaa püüab aga oma kahanevaid energiavarusid kompenseerida. Ukraina omakorda on süüdistanud Berliini Venemaa «väljapressimisele» järele andmises, kui Moskva tõi vähendatud tarnete põhjusena välja vajaduse turbiine remontida.

Turbiine hooldatakse hetkel Kanadas Saksamaa tööstushiiu Siemens tehases.

Berliini teatel on nad olnud pidevalt ühenduses Ottawaga, et tagada turbiinide kiire tagasi toomine Euroopasse, ilma et Kanada eksiks Ukrainaga seotud sanktsioonide vastu, mis on Venemaa vastu kehtestatud.

Saksa rahandusministeerium viitas varem, et kui see teeb kanadalastele otsustamise kergemaks seaduslikus mõttes, siis võiks Saksamaa teha Ottawale ettepaneku saata turbiinid Berliini kui et anda need Venemaale Gazpromi kätte.

Ehkki Saksamaa ei aktsepteeri hooldusküsimust adekvaatse põhjusena, miks Venemaa on vähendanud varustamist, võtaks Berliini kohaselt turbiinide tagasi toomine Moskvalt vabanduse hoida torujuhtme kaudu laekuvaid gaasitarneid märkimisväärselt madalamal tavatasemest.

Ukraina seevastu ütleb, et nende gaasitrasside kaudu on võimalik Saksamaale saata piisavalt palju gaasi, et asendada Venemaalt puudu jääv osa.