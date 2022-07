Manchester City naftašeigist omanik kulutas uuele megajahile pool miljardit

Jaht nimega Blue (Sinine) sai nime jalgpalliklubi värvide järgi. Maailma suuruselt neljandal jahil on 40 kajutit kokku 48 külalisele ning neli meelelahutustekki, sealhulgas klubi ja bassein. Külalisi aitavad jahile toimetada kaks helikopterite maandumisplatsi. Jahi meeskond on 80-liikmeline ja see suudab saavutada tippkiiruse 35 kilomeetrit tunnis, kirjutab The Sun.