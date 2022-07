Uuring: salasigarette tõmmatakse Euroopas aina rohkem

Tubakafirma Philip Morris tellitud KPMG uuringu järgi vedas üle-euroopalist kasvu eeskätt Prantsusmaa, kus suurenes salasigarettide tarvitamise hulk eelneva aastaga võrreldes 33%. Hinnanguliselt suitsetati Prantsusmaal 8 miljardit salasigaretti, mis on 29% kõigist Prantsusmaal suitsetatud sigarettidest. See on märkimisväärne kasv võrreldes 2017. aastaga, kui salasigarettide turu mahuks Prantsusmaal hinnati 13%. Selle näitajaga on Prantsusmaa Euroopa suurimaks salasigarettide turuks.

Eesti salasigarettide turuosa on uuringu järgi 10%. See on vähem kui meie lähimates naaberriikides – salasigarettide turuosa on Soomes 14%, Lätis 16% ning Leedus 19%. Kuigi tulemus on naabritega võrreldes hea, leiab KPMG uuring, et Eestis on salasigarettide turuosa viimase aasta jooksul 3,7% tõusnud, samas kui Lätis ja Leedus on see langenud vastavalt 2,9% ja 1,1%.

«KPMG uuringu tulemused tulemused annavad aluse arvata, et väga kõrge tubaka-aktsiisiga riikides nagu näiteks Prantsusmaa ei anna sigarettide kõrge hind soovitud tulemust suitsetamisvastase võitlusega. Viimase viie aasta jooksul on Prantsusmaal sigaretipaki hind tõusnud poole võrra, see on suitsetajate arvu vähendanud minimaalselt, küll aga on jõudsalt kasvanud sigarettide salaturg. Vastupidiseid trende on näha riikides, kus hea õiguskaitseasutuste töö ning alternatiivsete tubakatoodete tark maksupoliitika on viinud nii suitsetajate arvu kui ka salasigarettide turu vähenemiseni,» ütles tubakahiiu asepresident Gregoire Verdeaux.