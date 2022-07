Moskva: Venemaa on valmistanud ette vastumeetmed seoses Kaliningradiga

«Me ei oota lõputult. Hoiatame veelkord, et kui olukord lähipäevil ei stabiliseeru, võtab Venemaa Leedu ja Euroopa Liidu suhtes karmid meetmed, nende ettevalmistamine on juba lõppenud. Probleemi lahendamine on veninud liiga kaua,» ütles Zahharova välisministeeriumi veebilehel avaldatud kommentaaris.