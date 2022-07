Alexela Logistics vahetab nime

Ärinime vahetamine peegeldab ettevõtte teatel Nord Terminals AS enamusaktsionäri poolt plaanitavaid muutuseid. Puma Energy grupi ettevõte Energy Infrastructure Holdings S.a.r.l, kuhu Nord Terminals AS kuulub, restruktureeib oma tegevust, mistõttu muutub ka Eesti tütarühingu omanike struktuur ja värskeneb äriplaan.

Nord Terminals AS juhatuse liikmed on Heiti Hääl, Aarto Eipre, Mikhail Kazarin, Igor Tolokonnikov, Aleksandr Dalton ja Vladimir Oleinik.

Nord Terminals AS on Läänemere ja Põhjamere idakaldal viit energeetika valdkonna transiiditerminali ühendav ettevõte, mille enamusaktsionär on Puma Energy gruppi kuuluv ettevõte Energy Infrastructure Holdings S.a.r.l. Nord Terminals AS käitleb naftat ja naftakeemiatooteid.