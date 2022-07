Vene gaasitarne läbi Ukraina on ajalooliselt madalal tasemel

Venemaa on viimastel nädalatel piiranud gaasivarustust Euroopale 60 protsendi võrra ka läbi Nord Streami torujuhtme, tuues ettekäändeks tehnilised põhjused.

Euroopas on see selgitus tagasi lükatud ja öeldud, et Venemaa püüab avaldada Läänele survet Ukraina toetamise eest sõjas Vene invasioonivägede vastu.