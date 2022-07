Majutusettevõtted: kulud tõusevad, aga hinda nii palju tõsta ei saa

Siseturism on tõusutrendis

«Meie LaSpas näeme selgelt turu taastumist, taastunud on nii sise- kui välisturism,» sõnab Lauslasmaal asuva LaSpa tegevjuht Anne Mallene. Viimastel aastatel on Mallene sõnul proportsionaalselt suurenenud siseturistide külastatavus. Koroonapiirangute kaotamine on suurendanud ka välisturistide osakaalu. «Kevade saabudes oli märgata, et ka välismaa kliendid on meid taas leidmas,» rõõmustas Mallene.

Ida-Virumaal asuva Karukella puhkemaja perenaise Terje Ratturi sõnul on puhkemaja peamised kliendid Eesti elanikud, siseturismi osakaal ettevõttes on 97 protsenti. Peale ülemaailmsete koroonapiirangute kaotamist on taas hoogustunud ka välisturism, peamiselt külastavad Karukella puhkemaja turistid Lätist ja Itaaliast.

Energiahindade tõus on suur väljakutse

Ka Roosta Puhkekülas on siseturismi osakaal hoogsalt kasvanud – puhkeküla külastavad nii era- kui ärikliendid. Taas on võimalik korraldada konverentse ning see on juurde toonud ärikliente. Roosta Puhkeküla tegevjuht Ingrid Sieberk tõdeb, et tänu turismi taashoogustumisele on käive märkimisväärselt kasvanud, kuid üha kasvava inflatsiooni ja energiahindade tõusu tõttu on ka kulud kõigi aegade suurimad. Ta lisab, et hinnatõus mõjub ettevõtetele rängalt – kes koroonaajal ellu jäi, ei pruugi seda energiahindadega rinda pistes teha.

Rakveres asuva Aqva Spa juht Roman Kusma tõdeb, et sageli võib statistika peegeldada tegelikku elu valesti. Statistikaamet võrdles selleaastaseid andmeid eelmise aastaga. Roman Kusma sõnul on loogiline, et võrreldes eelmise aastaga on turistide arv kasvanud, sest 2021. aastal oli reisimine koroona tõttu piiratud. Seega võrdlevad nemad majandusandmeid 2019. aastaga ning numbritest nähtub, et võrreldes kolme aasta taguse ajaga oli hotelli maikuu täituvus 10 protsenti väiksem. Kui 2019. aasta mais oli Aqva Spa külastajatest 55 protsenti eestlased ja 45 protsenti välismaalased, siis sellel aastal on vastavad numbrid 75 ja 25 protsenti. Ehk välismaalaste osakaal on oluliselt vähenenud. «See on ka mõistetav, sest venelasi meil praktiliselt enam ei käi. Varasemalt oli meie maja külastajatest 7-8 protsenti vene rahvusest. Ka soomlaste osakaal on kahanenud kolmandiku võrra,» tõdeb Roman Kusma.