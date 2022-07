Hesburger taasavas kohalike palvel Ukraina kiirtoidurestoranid

Ettevõtte tegevjuhi Kari Salmela sõnul tehti restoranid lahti ukrainlaste soovil. «Kohalikud tahavad naasta normaalsesse igapäevaellu. Tegime otsuse sealsete restoranijuhtide palvel. Kohapealsete töötajate sõnul on restoranide avamist lootnud ka meie Ukraina kliendid,» ütles Salmela pressiteates.

Hesburgeril on Kiievis kokku seitse restorani, kus töötab umbes sada inimest. Soome kiirtoiduketi teatel on nad kõikidele enda Ukraina töötajatele sõja puhkemisest saati palka maksnud, kuigi söögikohad on olnud kinni.