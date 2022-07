Lufthansa jätkab lendude tühistamist

Saksa lennuhiid on töötajate puudust põhjendanud koroonaviirusega, ametiühingud on samas öelnud, et madal palk ja ebameeldivad töötingimused takistavad lennukompaniil uute töötajate värbamist.

Ettevõtte nõukogu liige, Saksa ärijuht Karl-Ludwig Kley (71) on tunnistanud, et probleemid lennunduses on suurimad, mida ta kogu oma karjääri vältel on näinud.