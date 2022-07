Tuled kustu, kuum vesi kinni, basseinid tühjaks – Saksamaa valmistub kriisiks

Saksa ametnikud kardavad, et olukord võib veelgi hullemaks muutuda, kuna esmaspäeval peatuvad 10-päevasteks hooldustöödeks Nord Stream 1 kaudu tulevad gaasivood. Paljud Berliinis arvavad, et torujuhe ei avane pärast tööde lõppu enam kunagi, vahendab FT.

Kõrgete energiahindade tõttu võitlevad gaasiimportijad ja kommunaalettevõtted aga juba praegu ellujäämise nimel, samal ajal kui tarbijate energiaarved aina kasvavad. «Olukord on enam kui dramaatiline,» ütles Saksa elamuettevõtete liidu juht Axel Gedaschko. «Saksamaa sotsiaalne rahu on suures ohus.»

Eelmisel kuul astus Saksamaa otsustava sammu gaasi normeerimise suunas, kui majandusminister Robert Habeck käivitas riigi gaasikriisiplaani teise etapi. «Olukord gaasiturul on pingeline ja kahjuks ei saa me garanteerida, et see hullemaks ei lähe,» ütles ta sel teisipäeval. «Peame olema valmis selleks, et olukord muutub kriitiliseks.»