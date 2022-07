Kohus rahuldas reisiettevõtja kaebuse EAS-i vastu

Kohus asus seisukohale, et määruse § 4 on põhiseadusega vastuolus osas, milles see ei võimalda arvestada käibemaksuseadus § 40 lg-s 5 reguleeritud erikorraga. Täpsemalt ei arvesta määrus olukorraga, kui toetuse andmise aluseks olevad käibedeklaratsioonid ei saa kajastada ettevõtja tegelikku käibe langust ning muid tõendeid arvestada ei saa. Reisiettevõtja tegelike majandustulemustega arvestamata jätmine ei kohtle teda võrdselt muude turismiga seotud majandusharude ettevõtjatega ja see on põhiseadusest tuleneva võrdse kohtemise põhimõtte lubamatu rikkumine.