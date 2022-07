Intervjuu ⟩ Energeetik Arvi Hamburg: tuleva talve keskmine elektrihind küündib üle 250 euro

Mul on sellele küsimusele väga lihtne vastus: on tekkinud väga suur energiapuudujääk, mis on iga kuuga aina süvenenud. Reguleeritavaid võimsusi on alles jäänud liiga vähe ja nende muutuvkulud on suured. Juhitamatu tootmine ei suuda aga asendust pakkuda. Seda kogu Euroopas. Eesti tuulikud toodavad praegu umbes 30 megavatti. See on täiesti tühine kogus.