Endine Gazpromi tippjuht: katsed Vene naftale hinnalage seada võivad põruda

Alustuseks märgib Vakulenko, et nafta on ebatavaline kaup - selle hind on palju kõrgem kui lühiajalised tootmiskulud, kuid samas palju madalam, kui keskmine kasutusväärtus tarbija jaoks. Samuti on hind nii tootjate kui tarbijate vaatest lühiperspektiivis mitteelastne. Sääraste faktorite tõttu on väga keeruline öelda, mis oleks nafta «õiglane hind», ja tegelikkuses kõigub hind 20-30 kuni 120-130 dollari vahel barreli kohta.