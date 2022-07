Ungari ootamatult suur intressitõus ei suutnud forinti oluliselt tõsta

Ungari keskpank tõstis neljapäeval ühe nädala hoiuste intressimäära 200 baaspunkti võrra 9,75-protsendini, mis on kaugelt kõrgeim tase Euroopa Liidus, vahendab Financial Times.

Forint, mis pärast intressimäära tõstmist kaotas esialgse tõusu ja langes euro suhtes 1,6 protsenti, sai pärastlõunal Budapestis hoogu juurde tänu keskpanga teatele, et valuuta edasiseks toetamiseks kavatseb keskpank korraldada ka välisvaluuta vahetustehinguid. Pärast seda tõusis forint 1,2 protsenti, mis oli esimene tõus kuue päeva jooksul.

Investorid põgenevad riskantsemate varade eest, kuna kasvab mure, et rangem rahapoliitika võib tuua kaasa majanduslanguse. Ungari keskpank ütles oma avalduses, et ta peab kiirendama intressimäärade tõstmist, sest forinti nõrgenemine õõnestab tema jõupingutusi inflatsiooni ohjeldamiseks.

Ungari valuuta on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse veebruaris odavnenud pea 11 protsenti. Valuuta languse peatamine on suurem väljakutse kui mõnel teisel turul, sest Ungari peab toime tulema ka valimiskampaania lubaduste täitmisega, mis on süvendanud eelarve- ja maksebilansi puudujääki.

Peaminister Viktor Orbani jätkuv vastasseis ELiga seoses altkäemaksu ja õigusriigi põhimõtetega seonduvate probleemidega on samuti lükanud edasi 37 miljardi euro suuruste rahaliste vahendite väljamaksmist. Investorid on nimetanud seda põhjuseks, miks forint on võrreldes piirkondlike vääringutega rohkem odavnenud.

Neljapäeval, kui viieaastase riigivõlakirja tootlus kiirenes 10 protsendi suunas, püüdis minister Gergely Gulyas kinnitada turgudele, et valitsus jõuab ELiga kokkuleppele. Ta ütles ajakirjanikele, et läbirääkimised rahaliste vahendite tagamiseks on kaugele jõudnud ja et peaminister Viktor Orban on valmis tegema kompromisse võtmeküsimustes, sealhulgas korruptsiooniga võitlemisel.

Sellele järgnesid keskpanga jõupingutused hirmunud investorite veenmiseks, avalikustades välisvaluuta vahetustehingud. Esimene selline vahetustehingute pakkumine toimub reedel.