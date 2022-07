Maris Lauri energia säästmisest: vaadake üle oma aknad ja vahetage tihendid välja

«Me kõik oleme ilmselt aru saanud, et lähenev talv tuleb väga keeruline ja raske,» rääkis Maris Lauri valitsuse pressikonverentsil. Lisaks Eestile puudutavad gaasinappus ja kõrged elektrihinnad ka Eesti naabreid Lätit, Leedut ja Soomet, kes Venemaa poolt välja lülitati.

«Vaatamata sellele, et me LNG (terminali) saame – ma olen selles 90 protsendi ulatuses veendunud – tuleb selleks, et tuleksime lihtsamalt toime, teha sellele talvele mõeldavaid tegusid meil kõigil – ettevõtetel ja inimestel,» märkis minister.

Lauri hinnangul energeetikaprobleem järgmise talve lõppedes ei kao. Seega tuleb asja vaadata pikemas perspektiivis. «Ma ei oota ja ma arvan, et keegi ei oota seda, et me peaksime istuma külmas ja pimedas toas. See peaks olema normaalne keskkond, mitte üleköetud ruumid, mitte ööpäev läbi põlevad lambid igal pool, kus inimesed ei liigu, vaid mõistuspärane korraldus.»

Ministri sõnul saavad siin väga palju ettevõtted ja inimesed ise ära teha ja riik tuleb neile erinevate toetusmeetmetega ka appi. «Energia säästu juures on väga oluline samm see, et vaataksime järele, millised on meie kodu soojapidamise võimekused. Kui meil on radiaatorite küljes termoregulaatorid – kas nad töötavad. Kas meie aknad on piisavalt tihedad ja vajadusel tuleb uued kummitihendid panna ja nii edasi,» selgitas Lauri.