Tatar: gaas otsa ei saa, aga hind võib tõusta ebamõistlikule tasemele

«Eesolev sügis ja talv tulevad energiahindade mõttes keerulised. Eesti ei ole selles üksi, vaid kogu Euroopas püstitavad nii gaasi- kui elektrihinnad iga päev uusi rekordeid. Olukord maailmas on keeruline ja ettenägematu, mis tähendab ka kõrgendatud riske,» kommenteeris Tatar BNS-ile, märkides, et seetõttu võib ka hind tõusta ebamõistlikule tasemele.

Oluline osa riskide maandamisel on valmisolek võtta kasutusele alternatiivseid kütuseid ja vähendada tarbimist. «Siin ei saa MKM kaugkütte ettevõtjate ja tööstusettevõtjate eest tööd ära teha. Saame üksnes väljakutsetele tähelepanu juhtida ning vahendada infot ja juhiseid eri osapoolte vahel. Oleme MKM-is kohtunud nii kaugkütte-ettevõtjate kui tööstusettevõtjatega ning rõhutanud, kui oluline on juba täna hinnata oma riske, teha ettevalmistusi talviseks perioodiks ja veenduda, et nende kütusevajadused oleksid kaetud,» kinnitas asekantlser.

Esimese sammuna tasub tema sõnul suhelda enda energiamüüjaga ning uurida, kuidas vajaminevad kütuse kogused tagatud on. «Juhul kui näiteks maagaasi varustuskindluse osas on ettenähtavaid probleeme ja ettevõte saab kasutada teisi kütuseid, on praegu igati õige aeg teha ettevalmistusi alternatiivsete kütuste kasutuselevõtmiseks,» rõhutas ta. Näiteks on juba praegu vajalik kütusetarnete küsimuses võtta ühendust ka põlevkiviõlitootjatega, muidu ei ole talvel põlevkiviõlitootjatel võimalik täiendavate kütusetarnetega ettevõtteid aidata.

Tänavu mai lõpus teatas Euroopa Komisjon, et kavandab ka maagaasi ühishankeid. MKM-i sõnul on Eesti koos naabritega avaldanud valmisolekut liituda komisjoni regionaalse gaasiplatvormiga ning on valmis kasutama kõiki võimalusi, mis aitavad energia varustuskindlust piirkonnas tagada.