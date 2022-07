Esmaspäevast karmistuvad Venemaale kehtestatud sanktsioonid, harjumuspärast kaupa ei saa enam tuua ka eraisikud

Keelatud kaupade nimekirjades on ka selliseid kaupu, mille Venemaalt toomine või sinna viimine on seni olnud igapäevane. Näiteks ei saa Venemaa Föderatsioonist enam tuua vana ega uut mööblit ega selle osasid, puitu ega puittooted, kaaliumi sisaldavaid väetisi, uusi õhkrehve, tsementi, kaaviari, uut ega kasutatud taarat nagu klaaspudelid ja -purgid jpm.

Alkoholile piirangud

Reisijatel tuleb tähelepanu pöörata ka alkoholile seatud piirangutele, st alates 10. juulist on Venemaalt hoolimata kogusest keelatud tuua selliseid alkohoolseid jooke nagu viin, džinn, liköörid jm. Õlu, veini ja siidrit on lubatud tuua varem kehtestud kogustes (õlu 16 liitrit, veini 4 liitrit, siidrit 2 liitrit).

Lisaks tuletab MTA reisijatele meelde, et juba varasemalt on Venemaale keelatud kaasa võtta rohkem kui reisi tarbeks vajalikku sularaha, üle 750eurose väärtusega olmeelektroonikat, näiteks nutitelefonid ja sülearvutid ning muid üle 300eurose väärtusega esemeid. Piirang ei kehti isiklike esemete kohta, sh kasutuses olev nutitelefon, hinnaline käekott, üleriided vmt.

MTA tagab Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktides reisijatele info kättesaadavuse ja teeb selgitustööd. Samuti juhib tähelepanu, et rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise eest on ette nähtud kas rahaline karistus või kuni viieaastane vangistus. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, on ette nähtud rahaline karistus.