Liis Elmik: vahe hindade ja sissetulekute vahel käriseb järjest suuremaks, puhkamist ei kannata rahakott enam välja

Toidu hind on aastaga tõusnud viiendiku võrra

Paljude toidukaupade hinnad on kiiresti kasvanud. «Hoolimata konkurentsi suurenemisest kaubanduses on toiduainete hinnad Eestis kerkinud palju rohkem kui mujal Euroopas,» lausus Elmik. Selle üheks põhjuseks võivad tema sõnul olla kõrged energia- ja personalikulud, mis on kasvanud Euroopa keskmisest oluliselt kiiremini. Lisaks on Eesti turg väike ja ei võimalda toota suuri koguseid odavama tükihinnaga.