Elektritoetus vaigistab valu, kuid ei ravi haigust

Kui poliitikud mullu talvel hinnašoki tõttu mida-teha-küsimusega eriala ekspertide poole pöördusid, selgus karm reaalsus: energeetikas ei tee isegi kolme või viie aastaga ära mitte midagi ning probleemiga tulnuks tegelema asuda palju-palju varem. Sisuliselt tähendas see tõdemust, et veel mitu head aastat tuleb valitsusel neelata valuvaigistit ehk energiahindu lihtsalt riiklikult kompenseerida. Samas soovitasid asjatundjad esimesel võimalusel alustada raviga ehk uute tootmisvõimsuste planeerimisega. Vastasel juhul varitseb oht, et tarbijate arveid tuleb aastate asemel kinni maksta aastakümneid.