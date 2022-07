Majanduse lühiuudised

Kristjan Rahu võtab oma ettevõttest üha vähem dividendi

Eesti soojakuningas Kristjan Rahu, kes võttis 2018. aastal dividendidena suurima summa, mis Eesti eraisik saanud on, võttis eelmisel aastal oma investeerimisfirmast UG Investments välja 6,4 miljonit eurot. Aasta varem võttis Rahu dividendidena 7,5 miljonit. Rahu on miljonilisi dividende võtnud alates vähemalt 2014. aastast, kuid pärast Utilitase müüki 2018. aasta lõpus talle makstud dividendisummad mitmekordistusid. 2018. aastal võttis Rahu dividendidena 39,22 miljonit eurot. Aasta hiljem võttis Rahu omanikutulu 11 miljonit eurot, millega oli tolle aasta suurim dividendivõtja Eestis. PM

Gaas ja tuumaenergia jäävad Euroopa Liidus ilmselt roheliseks

Euroopa Parlamendi vastuväide tuumaenergia ja gaasi keskkonnasäästlikuks nimetamisele kukkus läbi ja kui nõukogu ei esita vastuargumente, jõustub Euroopa Liidu õigusakt järgmise aasta 1. jaanuaril. Kuna Euroopa Komisjon leiab, et gaasi- ja tuumaenergiasse tehtavatel erainvesteeringutel on rohepöördes oluline roll, esitas ta ettepaneku liigitada fossiilgaasi ja tuumaenergia kasutamine teatavatel tingimustel üleminekutegevuseks, mis aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele. See otsus on komisjoni kava kohaselt ajaliselt piiratud, lisaks kehtivad eritingimused ja läbipaistvusnõuded, teatas Euroopa Parlament. BNS