Eestis kasvatatakse tänavu nisu rekordiliselt suurel alal

Tatra pind ulatub tänavu koguni 9202 hektarini, mida on möödunud aastaga võrreldes 54 protsenti enam, sealhulgas on 85 protsenti tatra pinnast mahe. Aastaga on 57 protsendi võrra suurenenud ka õlikanepi kasvupind, mida kasvatatakse tänavu 6798 hektaril. Ka õlikanepist enamus – koguni 89 protsenti – on mahepind.

«Oodatult on tänavu suurenenud ka haljasmaisi kasvupind. Sellel aastal kasvatatakse maisi kokku 16 173 hektaril, mis on möödunud aastaga võrreldes peaaegu veerandi võrra enam. Pinna suurenemine võib olla seotud Ukrainas toimuva sõjaga, mis on halvendanud maisi kättesaadavust ja muutnud loomasöödaks vajaliku teramaisi kallimaks,» selgitas põllumajanduskoja juht.

Kartulipõld. Foto: Peeter Langovits

Sõrmuse sõnul jätkas kartulikasvatus tänavu vähikäiku. «Kui 2021. aastal kasvatati Eestis kartulit veel 3370 hektaril, siis tänavu vaid 3109 hektaril, mida on 8 protsenti mullusest vähem. Kartuli pinnast on vaid 2,8 protsenti mahepind. Viis aastat tagasi oli kartuli pind Eestis ligi 5400 hektarit,» tõi koja juht esile.

Selle aasta saaki on Sõrmuse hinnangul veel vara prognoosida, aga möödunud aastal oli põua ja väiksema kasvupinna tõttu kartuli saak ligi veerandi võrra väiksem 2020. aastaga võrreldes. «Statistikaameti andmetel toodeti Eestis möödunud aastal elaniku kohta vaid 54 kilogrammi kartulit. Kartulit pole taasiseseisvunud Eestis kunagi nii vähe toodetud,» nentis Sõrmus ning tõi välja, et kartuli toodang elaniku kohta on viimase paarikümne aastaga üle nelja korra vähenenud.