Pangad: Euribori tõus pole pannud kliente laenuintresse fikseerima

Euribori tõusu riski maandamiseks on mitmed pangad hakanud pakkuma võimalust fikseerida Euriboriga seotud laenulepingu intressimäär kuni viieks aastaks. Luminor pakub intressi fikseerimise võimalust alates kolmapäevast, Coop Pank alates juuli algusest, LHV aga kevadest. SEB-s on see võimalus olnud juba aastaid.

Kui kodulaenu intressimäär on seotud Euriboriga, siis muutub intressimäär laenulepingus olenevalt valitud Euribori tüübist kas iga 3, 6 või 12 kuu tagant. Intressimäära fikseerimine annab aga laenuvõtjale kindluse, et intressimäär ja seega ka laenumaksete suurus ei muutu tema valitud perioodi jooksul.

Kui klient fikseerib intressi viieks aastaks, arvestab fikseeritud intress mitte ainult tänast Euribori taset, mis on endiselt negatiivne, vaid ka oodatavat Euribori kujunemist järgmise viie aasta jooksul. Täna on Euribori viieks aastaks fikseerimise hind kõrgem kui jooksev Euribori määr, kuna turuosalised prognoosivad Euribori tõusu. Hinnangud Euribori tulevikuarengutele muutuvad pidevalt ning seetõttu muutub ka pankade pakutav fikseerimise tase nädalast nädalasse.

LHV panga klientidest on oma laenuintressimäära fikseerinud veelgi väiksem hulk kliente. «Kuigi huvi ja küsimusi on klientide poolt olnud, on fikseerimise valinud kliente väga vähe. Alla ühe protsendi kõigist lepingutest on tehtud fikseeritud intressiga,» kommenteeris LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.