Euroopa Parlamendi katse gaasi- ja tuumaenergia rohelisest nimekirjast välja arvata nurjus

Kuna Euroopa Komisjon leiab, et gaasi- ja tuumaenergiasse tehtavatel erainvesteeringutel on rohepöördes oluline roll, esitas ta ettepaneku liigitada fossiilgaasi ja tuumaenergia kasutamine teatavatel tingimustel üleminekutegevuseks, mis aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele. See otsus on komisjoni kava kohaselt ajaliselt piiratud, lisaks kehtivad eritingimused ja läbipaistvusnõuded, teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Resolutsiooni poolt hääletas 278 ja vastu 328 parlamendiliiget, erapooletuid oli 33. Komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks oleks vastuväidet pidanud toetama parlamendi absoluutne enamus ehk vähemalt 353 parlamendiliiget. Kui ka nõukogu ei esita ettepanekule 11. juuliks vastuväidet, jõustub delegeeritud õigusakt.

Fermi Energia juhi Kalev Kallemetsa sõnul on Euroopa Parlamendi otsus äärmiselt oluline, kuna avab võimalused tuumaenergiaalase tegevuse rahastamiseks üle maailma. Nüüd saavad tuumaenergia rahastamisprotsessiga liituda USA, Jaapani, Kanada ja teiste riikide investeerimisfondid ja pangad.

Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus märkis, et Fermi Energia eesmärk on täita kõik jätkusuutliku rahastamise nõuded. Meil on äärmiselt hea meel, et lõpuks ka EL Parlament toetab seda, mida EL Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Centre – JRC) on oma analüüsidega ammu tõestanud: tuumaenergia tootmine ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda rohkem kui ükski teine jätkusuutlik energiatootmise tehnoloogia ehk tuumaenergia vastab roheenergia tingimustele, on jätkusuutlik ning sobib EL taksonoomiasse.