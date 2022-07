Miks jäeti Eesti tüdrukud maha? AirBaltic tunnistab, et müüb mõnele lennule fantoompileteid

Tänases lehes kirjutas Postimees, et kuus noort Eesti tüdrukut jäeti kohapuuduse tõttu AirBalticu Stockholm-Tallinn lennult maha ja kaheks päevaks uut lendu ootama. Tüdrukud arvasid, et väiksema asenduslennuki tõttu ei mahtunud nad peale, ent selgus, et AirBaltic müüs pileteid lihtsalt liiga palju ja see olevat kusjuures tavaline praktika.