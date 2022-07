Uute sõiduautode müük vähenes veerandi võrra

Juunis müüdi Eestis 1931 uut sõiduautot, mida oli eelmise aasta juunikuuga võrreldes 26% vähem. Esimese poolaastaga on tänavu antud klientidele üle kokku 11 074 uut sõiduautot ehk 14,4% vähem kui mullu samal perioodil, teatas AMTEL.

Jätkuvalt on kõige populaarsemateks segmentideks keskmised ja väiksemad maasturid, mis kokku moodustasid juunis üle poole (58,6%) kõigist uutest sõiduautodest. Alternatiivkütuseid kasutavate sõiduautode osakaal oli juunis 36,2%, neist hübriidautosid 629, elektriautosid 47 ja CNG gaasiautosid 23.

Müük on languses ka tarbesõidukite turul – juunis anti klientidele üle 437 uut tarbesõidukit, mis jäi möödunud aasta juunikuu tulemusele alla 15,3%. Kuue kuuga on Eestis tänavu müüdud 2668 uut tarbesõidukit, mida on 11,5% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Automarkidest oli edukaim 78 müüdud sõidukiga Renault, järgnesid Peugeot (54) ja Toyota (52). Veokite segmendis olid juunis edukaimad Scania ja Volvo, vastavalt 31 ja 24 müüdud veokiga.