USA luksusbussifirma võttis kasutusele Tartu IT-ettevõtte piletimüügilahenduse

«See, et RedCoach on seadnud algusest peale oma eesmärgiks pakkuda turu parimat teenust, on Turniti jaoks ülimalt inspireeriv. Tipptasemele pürgiv klient innustab ka meid oma toodet täiustama ja USA nõudlikule bussiturule veelgi sobivamaks kohandama,» ütles Turniti tegevjuht Ülo Säre.

Tegemist on Turniti teise suure töövõiduga USA-s. «Sisenesime sellele võimalusterohkele turule 2020. aasta algul, kui sõlmisime esimese lepingu Michiganis lennujaama-transfeeri pakkuva ettevõttega Indian Trails, Inc. Meie laienemisplaanidele pani pausi koroonaviirus, mis peatas sisuliselt pooleteiseks aastaks terves USA-s bussitranspordi ning võttis ettevõtetelt julguse investeerida uutesse lahendustesse,» rääkis Säre ja lisas, et uus leping on märk bussifirmade kindlustunde taastumisest.