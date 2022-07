Uuring: Venemaast eemalehoidmine on Eesti firmasid aidanud, kodus on saanud paremini hinda tõsta

Vene ja Valgevene turgude sulgumine mõjutab enim Leedu ettevõtteid.

Võrreldes SEB jaanuarikuise uuringuga on Eesti VKEde jaoks peamiseks turuks endiselt kodumaine turg, mille olulisus on sõja tõttu veidi veelgi kasvanud. Viie kuuga on ettevõtete osakaal, kelle jaoks koduriik jääb sihtturuks, tõusnud 74 protsendilt 81 protsendile. Sarnaselt on kodumaine turg peamine eelistus ka Läti (76 protsenti) ja Leedu (77 protsenti) ettevõtetele.

«Koduturule keskendumine ei ole üllatav. Baltimaade esimese poolaasta majanduskeskkond on kokkuvõttes olnud siiski piisavalt tugev. Lisaks on vaatamata väga kõrgele inflatsioonile kasvanud majapidamiste tarbimine, seega nõudlus on seni püsinud kõrge. Võimalik ka, et koduturule suunatud teenuste ja kaupade puhul on ettevõtjatel õnnestunud kõrgemaid sisendihindu kergemini lõpptarbijale üle kanda, kui seda saanuks teha eksportturul, kus konkurents on tihti kõrgem,» selgitas SEB juhatuse liige ja jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

Aasta algusega võrreldes on märgatavalt langenud ettevõtete soov laieneda olemasolevatel eksporditurgudel: selliste ettevõtete osakaal langes 16 protsendilt 9 protsendile.

Samas on pea muutumatuks jäänud soov siseneda uutele turgudele, seda hoolimata sõja mõjudest.

«Kindlasti on tervitatav, et VKEd ka täna uusi turge kombivad, sest see võimaldab maandada ühe turuga seotud riske ja annab võimalusi kasvuks,» lisas Leppänen.

Sõda raputab Leedu eksportijaid, Eestis on Vene ja Valgevene turu kadumise mõju väiksem