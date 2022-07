British Airways tühistab 1500 lendu

Lennundussektor on ülemaailmselt hädas personalipuudusega.

British Airways vähendas aprillist oktoobrini kümme protsenti regulaarlendudest ning teatas nüüd, et on vaja rohkem kärpeid.

«Võtsime selle aasta alguses vastu ennetavad meetmed, et kärpida suvegraafikut ja anda klientidele muudatutest võimalikult kiiresti teada,» lausus British Airwaysi pressiesindaja.

«Kuna kogu lennundussektoris valitseb streikide ja personalipuuduse tõttu kaos, on vajalik teha veelgi rohkem kärpeid,» lisas ta.

British Airways teavitas, et on võtnud klientidega ühendust, et vabandada ning pakkuda neile tühistatud lendude ümberbroneeringuid või täielikku tagasimakset.