Hädas SAS palus USAs pankrotikaitset

Lennufirma ja pilootide ametiühingute läbikukkunud läbirääkimiste tõttu streigib ligi tuhat Taani, Rootsi ja Norra pilooti, iga päev jääb hätta umbes 30 000 reisijat ning see omakorda mõjutab ettevõtte rahalist seisu ja likviidsust. «Et ettevõtte ümberkorralduste plaaniga jätkata, esitasid SAS ja selle mitmed tütarettevõtted USAs pankrotikaitse taotluse paragrahvi 11 alusel,» teatas SAS. Kuigi pilootide streik mõjutab ettevõtte tegevust, plaanitakse pankrotikaitse all jätkata klientide teenindamist. SAS teatas, et nende hinnangul jätkub lühiajaliselt kohustuste täitmiseks likviidsust, kuid ohtlik on streigi venimajäämine.