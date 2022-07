Eesti Varude Keskus: kellele ja palju varutakse, millest on nappus

Eesti Varude Keskuse juht Ando Leppiman Muugal AS Tallinna Terminal kütusemahutite juures.

Vestleme Eesti Varude Keskuse juhi Ando Leppimaniga Tallinnas Pärnu maantee kitsastes kontoriruumides pisikeses koosolekuruumis, mille seinal on Eesti ja Skandinaavia kaart. Leppiman palub, et kaardid fotodele ei jääks, sest neil on märgitud riigile kuuluvate kütuste, toidu ja kaitsevahendite varud.