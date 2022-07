Majanduse lühiuudised

Inimesed ei jõua Tallinnas enam eluaset osta

«Kodulaenu keskmise suuruse kasv on peatunud ja püsinud kuude viisi stabiilselt 130 000 euro ümber. See on märk, et sissetulekud ei ole kasvanud hindadega samas tempos ja paljude perede jaoks on just selle punkti läheduses kätte jõudnud laenu­võime lagi,» rääkis Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter. Koduostjad on tema sõnul juba mõnda aega mitmete raskete valikute ees. «Kodulaenu võimekus ei ole Tallinna kinnisvarahindade tõusuga enam sammu pidada jõudnud. See tähendab, et inimesed on pidanud kas koduostu edasi lükkama või leppima algselt plaanitust väiksema, kuid siiski kättesaadava uue koduga,» lisas Pechter. PM