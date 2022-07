Erinevad Ukraina allikad on hinnanud laeva lastiks 4500 kuni 7000 tonni vilja ning viidatakse, et laev alustas teekonda Berdjanski sadamast, mille Vene väed vallutasid selle aasta veebruaris. Reuters kirjutab samuti, et okupeeritud Zaporižžja alade eest vastutav Vene võimude määratud ametnik kinnitas, et Berdjanskist väljus üle mitme kuu esimene viljalaev 7000-tonnise laadungiga.