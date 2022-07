Suurbritannia laiendas Valgevene-vastaseid sanktsioone

Briti valitsus üllitas teisipäeval selgitused, mille kohaselt keelab see «relvade ning nendega seotud raua- ja terasetoodete impordi». Samuti kehtestatakse metallurgiatoodete ja maavaradega seotud tehnilise abi, finants- ja vahendusteenuste osutamise keeld.

Lisaks laiendab muudatus «teatud mineraalsete toodete ja kaaliumi keeldu». Muudatused tehti 4. juulil 2022 ja need jõustusid 5. juulil.

Dokumendis märgitakse, et keeld kehtib kaupadele, mis pärit Valgevenest või tarnitakse sealtkaudu. See tähendab, et isegi kui kauba otsene lähtekoht ei ole Valgevene, kehtivad piirangud siiski.