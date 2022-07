Euroopa Liit toetab raskel ajal Moldova kaubandust

Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul on Venemaa agressioon Ukraina vastu suur majanduslik löök ka naaberriigile Moldovale. «Venemaa agressioon Ukrainas on raskendanud Moldova võimet maailmaga kaubelda, kuivõrd Moldova on sõja tõttu kaotanud oma põllumajandustoodete peamised turud ja transiidikeskused,» ütles Paet. «ELil on võimalik aidata Moldoval oma kaubavahetust Euroopa poole ümber suunata,» lisas ta.