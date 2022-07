Hololei transpordikaosest: lennufirmadel oli mitu kuud aega suveks valmistuda!

Vaevalt sai suvi alata, kui Euroopa lennufirmad olid käpuli: iga päev kostis õudusjutte sellest, kuidas lennujaamad on puupüsti rahvast täis ja inimesed jäävad hordide kaupa lennukitest maha. Umbes kuu aega tagasi kutsus Euroopa Komisjoni transpordivolinik Henrik Hololei Euroopa lennufirmade juhid kokku, et probleemidele lahendusi leida. Veidi liialdades hakkas pärast kohtumist hoopis sagenema lendude ärajätmine, mis on jõudnud üüratute arvudeni: Lufthansa tahab tänavu suvel ära jätta 3000 lendu, ka ettevõtte odavlennutütar Eurowings tahab mitusada lendu maha tõmmata. Võib üsna julgelt öelda, et pole lennufirmat, millel poleks probleeme kas personalipuuduse, viivituste, streikide või muu häda tõttu.

Teisipäeva hommikul intervjuu andnud Henrik Hololei nentis, et pole õige öelda, et seda kaost poleks saanud ette näha või ära hoida. «Eurocontrol, kes avaldab kõige usaldusväärsemat prognoosi, kes juba koroona ajal väga täppi pani, ütles oma kevadprognoosis üheprotsendise täpsusega, mis suvel tuleb. Nii et kui keegi ütleb, et keegi ei arvanud, et see õudus nii suur tuleb, siis prognoos oli olemas ja turuosalistel oli võimalik kuude viisi vajalikke samme teha, inimesi juurde palgata. Ja nüüd on neid, kellel on valus, ja on neid, kellel pole valus,» rääkis Hololei. «Olukord on täna selline nagu detsembrikuus Tallinnas, kus tänavakoristajatele tuleb lumi alati üllatusena,» kritiseeris Hololei, nentides, et hullem on veel ees.