Vedajad muretsevad Lätis tankimise tagasituleku pärast

Kütusesektori esindusorganisatsiooni Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat usub, et järgmisel kevadel läheb olukord veelgi hullemaks. «Kuna Eestis tõuseb tänases seadusandlikus raamis taas diislikütuse aktsiis 2023. aasta kevadel, siis järgmisest aastast tekivad ilmselt rekordilised hinnakäärid Eesti ja Läti kütusehindades,» ütles ta, hinnates, et riigieelarve kaotab sellega üle 15 miljoni euro.

Eesti transpordiettevõtete tegevust on negatiivselt mõjunud ka Venemaa agressioon Ukraina vastu. «Paljude meie vedajate jaoks olid Venemaa, Valgevene ja Ukraina arvestatavad sihtturud – nüüdseks on seal aga veod täielikult peatunud,» selgitas Herkki Kitsing. Statistikaameti andmed näitavad, et 2022. aasta esimese kvartali maantee kaubavedude ekspordibilanss langes võrreldes möödunud aastaga ligi 27 protsenti 48 miljonile eurole.