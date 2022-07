Bigbanki juht: inimesed ei jõua Tallinnas enam eluaset osta

«Kodulaenu keskmise suuruse kasv on peatunud ja püsinud kuude viisi stabiilselt 130 000 euro ümber. See on märk sellest, et sissetulekud ei ole kasvanud hindadega samas tempos ja paljude perede jaoks on just selle punkti läheduses kätte jõudnud laenuvõimekuse lagi,» rääkis Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter ning lisas, et laenumahtude kiire kasvu periood oli viimati eelmise aasta viimases kvartalis ning detsembris oli keskmine Bigbankist välja antud kodulaen isegi üle 140 000 euro.