Riik kavatseb luua finantsvaidluste voliniku ametikoha

Eesti Advokatuur tunneb aga muret, et esitatud eelnõu kohaselt lahendaks finantsvaidluste volinik finantsvaidlusi ainuisikuliselt, samas muud sarnased kohtuvälised vaidluste lahendamise organid – töövaidluskomisjon, üürikomisjon, tarbijavaidluste komisjon – on kollegiaalsed. Samuti on järelevalveasutuste juures tegutsevate kohtuväliste vaidluste lahendamise organite otsustusprotsessi kaasatud kummagi poole huve esindavate organisatsioonide esindajad.