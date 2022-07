Eesti Energia: riik võiks kaaluda gaasitarbimise vähendamise meetmeid

Samuti tunneb Eesti Energia muret maagaasi alternatiivkütuste varustuskindluse osas. Sutter selgitas, et kehtiva kaugkütte regulatsiooni ja uuendamisel oleva maagaasiseaduse muutmise eelnõu järgi kvalifitseeruvad kaitstud tarbijateks, kellel on hädaolukorras õigus saada maagaasi riigi poolt moodustatavast strateegilisest varust, üksnes need soojaettevõtted, mis suudavad soojust toota vaid maagaasist.