GALERII ⟩ Hollandi põllumehed blokeerivad protestiks maanteid ja sadamaid

Hollandi põllumehed alustasid esmaspäeval Hollandis suurejoonelist protesti, blokeerides maanteid, sadamaid ja supermarketite jaotuskeskuseid. Talunike viha põhjuseks on valitsuse plaanid, mis kohustavad neid kasutama vähem väetisi ja vähendama kariloomade arvu, vahendab Reuters.

Amsterdami Schipholi lennujaam ja lennufirma KLM on soovitanud reisijatel kasutada lennujaama jõudmiseks autode asemel ühistransporti, kuna põllumeeste aktivistide rühmitused teatasid sotsiaalmeedias, et kavatsevad kasutada traktoreid teede blokeerimiseks. Protestiga on liitunud ka kalurid, kes blokeerivad oma paatidega osasid Hollandi laevateid ja sadamaid.

Riigi idaosas asuvatel maanteedel ja põhjaosas asuvatel parvlaevateedel teatati mitmetest ummikutest, kuid Schipholi lähistel ei olnud hommikuse tööpäeva jooksul ühtegi ummikut.

Protesti keskmes on eelmisel kuul kehtestatud eesmärgid vähendada 2030. aastaks kahjulikke lämmastikuühendeid, mis on uusim katse võidelda probleemi vastu, mis on riiki aastaid vaevanud.

Valitsuse sõnul on vaja vähendada kariloomade sõnnikust ja väetistes kasutatavast ammoniaagist tulenevaid lämmastikoksiidide heitkoguseid ning hinnanguliselt on vaja vähendada kariloomade arvu 30 protsendi võrra.

Suure intensiivsusega lehmade, sigade ja muude loomade pidamine on teinud Hollandist Euroopa ühe suurima heitmete tekitaja, millele aitab kaasa ehitustegevus ja tihe liiklus. Näiteks lükatakse Hollandis viimasel ajal ka regulaarselt edasi ehitusprojekte, kuna lämmastikuühendite heitkoguseid hõlmavate lubade saamine on keeruline.

Hollandi ja Euroopa kohtud on kohustanud Hollandi valitsust probleemi lahendama. Põllumajandustootjad ütlevad, et neid on ebaõiglaselt esile tõstetud ja nad on kritiseerinud valitsuse lähenemisviisi.