Euroopa gaasihinnad rallivad, kuna Norra streigid vähendavad tarneid

Maagaasi võrdlusfutuurid, mis on sel aastal rohkem kui kahekordistunud, tõusid esmaspäeval koguni 10 protsenti. Umbes 13 protsenti Norra igapäevasest gaasiekspordist on ohus seoses kavandatava streigi eskaleerimisega, hoiatas riigi nafta- ja gaasialane huvirühm nädalavahetusel. Teisipäevast algava streigi tõttu on kavas sulgeda kolm maardlat ning kolmapäeval kavandatav aktsioon lülitab välja veel kolm projekti.