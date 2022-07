Uusi firma nõudis Eesti Raudteelt 1,2 miljoni euro suurust hüvitist selle eest, et viimane ehitas Turba ja Riisipere vahele kuuekilomeetrise raudteelõigu. 1,22 miljoni eurosele põhinõudele oleks tulnud liita ka viivised. Uusi nõue põhineb asjaolul, et tema omanduses olev firma erastas omal ajal Haapsalu raudtee. Kuigi rööpad on juba aastaid tagasi üles võetud, olid raudteetamm ja sillad vallasvarana Uusi firma omanduses.