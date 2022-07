Go Bus teenis 30-miljonise käibega üllatavalt väikese kasumi

Muud äritulud ulatusid bussifirmal 1,2 miljoni euroni, mis on ligi 1,1 miljonit eurot rohkem kui aastal 2020. Firmal oli 2021. aastal varasid kokku 31,2 miljonit eurot, millest põhivarad moodustasid 26,8 miljonit eurot, selgub Go Busi majandusaasta aruandest.

Tegevusalade lõikes teenis Go Bus enim tulu kohaliku liiniveoga, kus müügitulu ulatus 26,4 miljoni euroni, 87,4 protsenti kogu müügitulust. Kohalikule liiniveo tulule järgnesid maakondade vahelised ja rahvusvaheline liinivedu 1,9 miljoni euroga, muu maismaavedu 934 800 euroga ning veokite rentimine ja kasutusrent 243 600 euroga.

Sel aastal mõjutab ettevõtte tegevust juhtkonna hinnangul kindlasti COVID-19. Eesmärgiks on tänavu ettevõtte turuosa ja töömahte kasvatada eelkõige siseriiklike veolepingute kaudu, seejuures peab Go Bus tegema olulisi investeeringuid, et alustada juulist 22 bussiga vedu juba võidetud hangetel Ida-Virumaal, 20 bussiga Narva linnaliinidel ja kahe bussiga Sillamäe linnaliinidel. Kui õnnestub võita hankeid, millel vedu algab 2023. aastal, siis tekib vajadus neile hangetele tellida samuti bussid.