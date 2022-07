Vitsur: olukorda arvestades läheb Eesti tööstusel isegi hästi

«Kuigi viimased aastad ei ole COVID-i tõttu kuude lõikes kuigi hästi võrreldavad, on selle aasta maikuu tööstustoodangu 4,8 protsendi suurune kasv võrreldes möödunud aasta maikuu peaaegu 20 protsendi suuruse kasvuga vägagi tagasihoidlik. Eriti kui arvestada, et see kasv tuli peamiselt turbatööstuse ja elektrienergia omatoodangu kasvust ning et meie juhtiva tööstusharu, töötleva tööstuse kasvunumbriks jäi üksnes 2,2 protsenti,» kommenteeris Vitsur BNS-ile.