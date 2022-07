Eesti inflatsioon on suur? Türgis kasvad hinnad neli korda kiiremini

Türgi inflatsioon tõusis juunis 78,68 protsendini, mis on kõrgeim näitaja, mida riigis viimase veerandsaja aasta jooksul nähtud. Türgi statistikaameti andmetel kasvasid hinnad maiga võrreldes veel 4,95 protsenti.

Analüütikute hinnangul on 84 miljoni elanikuga riigis vähe lootust hinnatõusu pidurdumisele, kuna Venemaa-Ukraina sõja mõjud, kõrged energia- ja toiduhinnad ning järsult odavnenud liir annavad hinnakasvule veelgi hoogu juurde.

Valitsuse andmetel tõusid transpordihinnad Türgis aastataguse ajaga võrreldes 123,37 ning toiduainete ja mittealkohoolsete jookide hinnad 93,93 protsenti.

Türgi hinnakasv on olnud väga kiire juba mitu aastat, kuid president Recep Tayyip Erdoğan on inflatsiooni ohjeldamiseks keeldunud intressimäärasid tõstmast, nimetades neid «kõige kurja emaks». Tulemuseks on olnud Türgi liiri järsk langus ja keskmise türklase jaoks palju väiksem ostujõud, kirjutab CNBC.

Erdoğan andis riigi keskpangale – mis analüütikute hinnangul ei ole enda otsustes sõltumatu – korralduse langetada korduvalt laenuintresse aastatel 2020 ja 2021, isegi kui inflatsioon riigis kasvas. Keskpankade juhid, kes avaldasid sellele mõtte osas vastumeelsust, vallandati. 2021. aasta kevadeks oli Türgi keskpangas kahe aasta jooksul olnud neli erinevat presidenti.

Liiri intressimäära alandati eelmisel sügisel järk-järgult 14 protsendini ning see on püsinud praeguseni muutumatuna. Liiri kurss langes eelmisel aastal dollari suhtes 44 protsenti, aasta algusest on liir kukkunud veel 21 protsenti.