Teise 5G sagedusloa hind on tõusnud 5,7 miljoni euroni

Esmaspäeva hommiku seisuga on jõutud 42. hinnapakkumiste vooruni, ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti esindaja BNS-ile. Sagedusloa alghind oli 1 597 000 eurot.

Sagedusala, mis teisele enampakkumisele läks on 3480–3540 megahertsi ja 3660–3730 megahertsi ning pärast 130 megahertsi laiusega ribale üleminekut 3540–3670 megahertsi. Enampakkumisel osalevad Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS ja UAB Bite Lietuva.