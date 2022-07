Läti majandusminister: tuleb kaaluda kütuseaktsiisi alandamist

Tema hinnangul on see vajalik, sest kütusehinna tõus mõjutab kõiki valdkondi – mitte ainult majapidamisi, vaid ka ettevõtete konkurentsivõimet.

«Praegu on paljudes Euroopa riikides aktsiisi ajutiselt langetatud. On ka teisi vahendeid, aga minu hinnangul annab kõige kiirema efekti aktsiisi vähendamine ja ei avalda mõju pikemas vaates, sest hiljem saab maksumäära uuesti tõsta,» märkis minister.

«Väide, et see hinda ei alanda, on alusetu. Iga meede, mis tõstab meie konkurentsivõimet, on seda väärt, sest meie ettevõtjad konkureerivad samal turul teiste Euroopa riikidega.»